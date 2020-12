Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 20 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 20 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna si troverà proprio oggi nel vostro segno, approfittate della fortuna per nuovi incontri. Nel campo professionale il vostro atteggiamento potrebbe allontanare qualcuno, forse proprio quelle persone che non meritavano il vostro aiuto. Le storie d’amore nate gli ultimi mesi procedono bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna arriverà nel vostro segno tra poco, ma già oggi è positiva nel segno che vi precede, catturate questa fortuna e fatela vostra, la giornata potrebbe sorprendervi. Chi è single potrebbe incontrare una persona interessante, Venere ha un aspetto poco facile da gestire, quindi correre i rischi va bene purché consapevoli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avete vissuto delle giornate intense e il meglio deve ancora venire, quindi rimboccatevi le maniche e portate pazienza, perché Giove ha cambiato segno dopo mesi passato a stretto contatto con voi, ma ha lasciato dietro di sé novità e cambiamenti improvvisi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo del guru delle stelle per voi non è facile mettere da parte la fatica, piuttosto preferite sempre rammendarla, tutto quello che state progettando nell’ultimo periodo della vostra vita vi appare sbagliato e fuori posto, siete troppo negativi e nervosi in questo periodo, per fortuna da lunedì le cose andranno meglio anche grazie all’amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, non appena sarà possibile cercate di affrontare tutte quelle situazioni che non vi piacciono e cercate di programmare qualche giornata in più di riposo, ne avete bisogno. Chi ha un lavoro importante necessita di conferme.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata interessante soprattutto se siete single o a caccia di novità, arrivano giornate positive in questa fine del mese, per le coppie che si vogliono davvero bene bisognerà prendere una scelta importante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la Luna arriverà a breve nel vostro, ma già da oggi è fortunata, approfittatene.

