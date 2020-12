Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 20 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete prestare molta attenzione alle parole che dite e a ciò che farete, siete molto tesi e questo è dovuto al poco sonno forse o comunque alle poche energie che vi restano per sistemare tutto quello che dovete fare prima di Natale. Le coppie in crisi torneranno positive grazie alle stelle che da sabato sono dalla vostra parte, ma dovete portare pazienza.

TORO

Cari Toro, utilizzate questa domenica prima di Natale per portare a galla quello che non vi piace della vostra vita, liberate la mente dai cattivi pensieri, sfogatevi con il partner e con la famiglia, soprattutto se siete preoccupati per questioni finanziarie. Non dovete trascurare gli affetti, soprattutto sotto Natale.

GEMELLI

Cari Gemelli, ottime notizie questa domenica, le stelle sono dalla vostra parte e lo saranno ancora per un po’, questa positività infatti durerà ancora qualche giorno, chi ha avuto problemi di recente deve andare avanti senza rimuginare troppo, avvicinatevi di più alle persone che amate, sono favoriti anche nuovi incontri.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete un segno piuttosto volubile e il vostro umore ne risente, questa giornata parte con il piede sbagliato, quanta fatica! Potreste avere il litigio facile e prendervela con una persona a voi cara, troppe discussioni ultimamente hanno animato le vostre giornate, anche in amore, imparate a farvi scivolare di più le cose di dosso.

LEONE

Cari Leone, avete le stelle dalla vostra parte, un elemento importante anche in amore dove però restano delle forti perplessità, non date troppo peso a pensieri futili, piuttosto focalizzatevi sulle novità che vi attendono per il prossimo anno. I single stanno vivendo un periodo di transizione, anche se non uno dei migliori.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata interessante e recupererete anche un po’ di energia con la Luna positiva. Arrivano notizie importanti per chi gestisce un’attività commerciale, sarà una domenica splendida se imparerete a lasciarvi andare un po’ di più.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la Luna vi aiuta a recuperare terreno e serenità

