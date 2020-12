Oroscopo Paolo Fox della settimana 14-20 dicembre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (14-20 dicembre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 14 al 20 dicembre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana comincerà alla grande con un nuovo transito, favorevole, di Venere che martedì raggiungerà il Sagittario. Nuovi incontri all’orizzonte. Venerdì sarà una giornata molto interessante. Per quanto riguarda il lavoro, potresti vivere novità entusiasmanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, potrete buttarvi alle spalle le tensioni dei giorni passati e concedervi un po’ di leggerezza. Qualcuno potrebbe riconsiderare una persona che aveva messo alla porta, ma servirà davvero molta pazienza e cautela. Per quanto riguarda il lavoro, state uscendo da un periodo piuttosto complicato.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, potreste sentirvi un po’ agitati: imparate ad essere meno rigorosi, soprattutto in amore. Per quanto riguarda il lavoro, vi aspetta un anno ricco di novità. Cercate di mantenere uno sguardo fiducioso.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (14-20 dicembre 2020), finalmente vi libererete dall’opposizione di Giove e Saturno: sta per avvenire la vostra grande rinascita! Per quanto riguarda il lavoro, la ruota comincerà a girare per il verso giusto.

LEONE

Cari Leone, la vostra settimana inizierà con tanti pensieri e grattacapi in mente che rischieranno di mettere in secondo piano l’amore. Per fortuna, martedì Venere comincerà un passaggio favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, se di recente avete vissuto qualche contrasto con un ente, dovrete rimboccarvi le maniche e impegnarvi per spuntarla.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, in amore vi sentirete un po’ confusi, insicuri. Forse la persona che amate non è poi così affidabile e questa presa di coscienza potrebbe procurarvi del disagio. Per quanto riguarda il lavoro, entrerete in una fase di revisione e riflessione.

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo settimanale, finalmente potrete riguadagnare terreno in amore. Con i nuovi passaggi di Giove e Saturno le nuove relazioni avranno più fortuna. Per quanto riguarda il lavoro, potrete contare su stelle favorevoli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, durante la settimana l’amore potrebbe tentennare un po’. Qualche Scorpione potrebbe dimostrarsi troppo pretenzioso. Occhio alla giornata di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete evitare ogni forma di polemica.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la settimana comincerà con l’ingresso di Venere nel tuo segno, martedì prossimo. Dovrete sfruttare la sua presenza per uscire allo scoperto in amore. Vi aspettano giorni favorevoli per fare nuove conoscenze. Anche sul lavoro state per cominciare un periodo molto fortunato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, potrete contare su una bellissima Luna a metà settimana che vi regalerà energia e occasioni ghiotte in amore. Le amicizie che nasceranno nei prossimi giorni si riveleranno molto significative. Per quanto riguarda il lavoro, non dovrete perdere le opportunità che arriveranno, altrimenti te ne potresti pentire.

ACQUARIO

Cari Acquario, state per cominciare un periodo di profondi cambiamenti. Giove e Saturno raggiungeranno il vostro segno e vi sproneranno a fare chiarezza dentro voi stessi. I progetti bloccati da tempo potranno ripartire.

PESCI

Cari Pesci, per voi si preannuncia una settimana di riflessione, di revisione in amore. Dovrete sforzarvi di dosare con cura le parole che direte, sennò finirete con l’offendere il partner. Per quanto riguarda il lavoro, potreste accettare una nuova offerta, anche se non vi cambierà la vita.

