Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 2 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il weekend che state vivendo non è facile: durante la giornata di oggi – domenica 2 ottobre – avrete Luna e Venere in cattivo aspetto, probabilmente non sarete dell’umore giusto per vivere un rapporto sano e affiatato. Giove aiuta i progetti sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 ottobre 2022), state vivendo un fine settimana discreto per quanto riguarda i sentimenti. La giornata di oggi in particolare, potrebbe rivelarsi piacevole per voi e la vostra anima gemella grazie alla Luna in trigono. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di cogliere le opportunità che vi capitano.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo weekend potrebbe lasciare a desiderare in amore a causa della Luna in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro, a volte potreste non avere le idee chiare, ma con Giove, Marte e Saturno favorevoli dovreste riuscire a superare qualunque ostacolo. Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, in queste ore Venere rende faticose le relazioni amorose: se siete single per dare la giusta impressione di voi, dovrete evitare di essere egocentrici. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio vi aiuterà a non uscire fuori dai binari, a restare in carreggiata. Ma con Giove negativo, attenzione a come porterete avanti i vostri progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 ottobre 2022), previste tante emozioni nel corso di questo fine settimana grazie a una Venere che apre a nuovi orizzonti e vi spinge ad esplorare. Per quanto riguarda il lavoro, cercherete di essere produttivi al massimo, ma non abbiate fretta per portare a termine i vostri progetti. Calma, c’è tempo.

VERGINE

Cari Vergine, weekend altalenante in ambito sentimentale. La Luna in opposizione potrebbe influire sul vostro umore. Mercurio aiuta sul lavoro, con la giusta concentrazione si possono avere discreti successi. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: previste tante emozioni nel fine settimana grazie a una Venere che apre a nuovi orizzonti e vi spinge ad esplorare.