Oroscopo Paolo Fox della settimana 26 settembre – 2 ottobre 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 26 settembre al 2 ottobre 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, giornate ottime per analizzare le questioni relative alle finanze e all’economia in modo creativo e sicuro. Le vostre azioni dirette e originali saranno la chiave per ottenere grandi successi. In amore è il caso di mantenere le cose come stanno e non strafare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, è il caso di analizzare le questioni relative alle finanze e all’economia in modo creativo e sicuro. La fortuna è dalla vostra parte, saprete sfruttarla per ottenere grandi cose. In amore superate problemi e litigi all’interno della coppia.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, dovrete saper organizzare bene il vostro futuro. Siete in grado di analizzare con calma ogni situazione, anche le più complicate. Mettete a frutto le vostre capacità di fare bene e di ottenere risultati importanti. In amore dovete essere più aperti e meno con i paraocchi.

CANCRO

Cari Cancro, ottime opportunità per fare bene. Avete tanta creatività e voglia di fare bene. Potete raggiungere grandi obiettivi, anche a livello economico. Le entrate potranno essere migliori e superiori al previsto. In amore siete abituati a costanti discussioni. Analizzate cosa sta accadendo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (26 settembre – 2 ottobre 2022), potete ottenere grandi cose e capire da che parte state andando. In amore non tutto sta andando secondo il verso giusto, cercate di capire il perché. Attenti anche alla salute, se è necessario rivolgetevi a un medico.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, la fortuna vi accompagna e vi permette di ottenere grandi cose. In amore c’è una persona che vi piace, e anche se cercate di sembrare indifferenti, non riuscite proprio a dissimulare. Programmate bene le uscite se non volete trovarvi in difficoltà economica, ultimamente avete speso oltre il previsto.

BILANCIA

Cari Bilancia, siete alla ricerca della chiave per il successo. La Luna nel segno favorirà le relazioni amorose. Potete ottenere grandi cose. Se c’è una persona che vi piace, potete conquistarla con il vostro charme. Forse non è il momento giusto per fare un investimento, valutate pro e contro e non lanciatevi nel buio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, andrete particolarmente a rilento, come se qualcosa non stesse andando per il verso giusto. In amore dovete darvi dei limiti e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Datevi dei limiti precisi all’interno della coppia. Qualche problema a livello economico, avete speso oltre le vostre possibilità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, dovete mettere più entusiasmo in tutto ciò che fate. Siete infatti sempre titubanti e sottotono, come se non ci fosse mai nulla a rendervi felici e soddisfatti. Dovete credere di più nelle vostre capacità, altrimenti come potranno farlo gli altri? Arriveranno belle proposte a livello economico.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi vi ascolta prenderà in considerazione le vostre idee. In amore potete rafforzare amicizie importanti. Forse qualcuna potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale. Qualche imprevisto a livello economico, avete speso oltre le vostre possibilità. Non trascurate la cura del corpo. La salute è la prima cosa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, nessuno riesce a fermarvi. Siete un vulcano in piena. In amore siate più sinceri con l’anima gemella, se lo merita. Se avete avuto litigi e discussioni, meglio parlarsi e chiarire. Evitate di avere segreti con il partner. Avete anche bisogno di un po’ di riposo, per ripartire poi alla grande.

PESCI

Cari Pesci, cercate di non forzare le cose, avete bisogno di dare il massimo. Usate la vostra diplomazia e saggezza per ottenere grandi cose. I momenti migliori nell’amore arriveranno. Adesso avete bisogno di un po’ di riposo. Dovete amarvi di più se volete che lo facciano gli altri. In arrivo maggiori guadagni, fatevi trovare pronti.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente