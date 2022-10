Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 2 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un fine settimana gradevole dal punto di vista sentimentale. Amore, amicizie… Tutto fila liscio. Venere sarà alta nel vostro cielo e porterà una buona dose di romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro, Giove opposto non sarà di grande aiuto per i vostri progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 ottobre 2022), periodo stabile in amore, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà un’ottima intesa. Per quanto riguarda il lavoro, state facendo un buon lavoro, ma non sarà questo il momento di fermarsi, anzi, cercate di dare di più. Non mollate di un centimetro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si sta prospettando un ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti. Il fine settimana in particolare sarà perfetto per concentrarsi di più sulla vostra vita amorosa. Attenzione però a non prendere troppi rischi sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, anche se la Luna sarà dalla vostra parte, durante la giornata di oggi – 2 ottobre 2022 – ci saranno ancora spiacevoli nervosismi da gestire in amore. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio porterà alcune idee, ciò nonostante, se non sono idee valide, sarà inutile sprecare tempo ed energie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 ottobre 2022), fine settimana eccellente per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single sarete aperti a nuove conoscenze e avventure. Per quanto riguarda il lavoro, nessuno potrà fermarvi e presto l’impegno che mettete in ciò che fate verrà ripagato. Coraggio. Avanti così!

PESCI

Cari Pesci, nel corso di questo fine settimana il cielo sarà discreto in amore. Approfittate della giornata di oggi – domenica 2 ottobre 2022 – per concentrarvi di più sul partner. Per quanto riguarda il lavoro, meglio mettere da parte qualcosa e investire in un altro modo il budget a disposizione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: fine settimana eccellente per quanto riguarda i sentimenti.