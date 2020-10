Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 18 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 18 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi distinguete in ogni campo per il vostro carisma, la sicurezza di gusto e la capacità di offrire sostegno agli altri. È Venere, ora in posizione moderatamente positiva dal segno dello Scorpione, a offrirvi questi doni che usate con il consueto garbo e la sobrietà. E il fine settimana è da segnalare come moderatamente soddisfacente per quasi tutti i rappresentanti del segno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi le stelle esalteranno il vostro acume, la capacità di vedere lontano e osservare quel che agli altri sfugge. Confidate molto spesso in quello che sentite, anche a costo di andare contro le persone che vi vogliono più bene. L’importante, quando andate allo scontro, è sempre essere sicuri di quello che si dice.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, si alza considerevolmente il livello dell’intelligenza facendo in modo di applicarla con successo in ogni settore della vita. Saturno benefico dal vicino del Capricorno, sta sviluppando ora il lato intellettuale di voi stessi e può rendervi più sedentari del solito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi una felice combinazione astrale sarà la ciliegina sulla torta di un fine settimana per voi soddisfacente. I più fortunati saranno i nati nella seconda decade, che si godranno la benevolenza di Mercurio e Nettuno, rispettivamente nei due segni d’Acqua alleati del Capricorno: lo Scorpione e i Pesci.

ACQUARIO

Cari Acquario, procedete spediti verso i vostri obiettivi, senza curarvi di alcuni malumori che ancora vi orbitano attorno. Mercurio, ospitato nel segno nemico-amatissimo dello Scorpione, continua infatti a remarvi contro specie se appartenete alla seconda decade, seminando ostacoli in campo familiare e nel settore dei rapporti quotidiani in genere.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi la sensibilità di cui date prova vi rende amabili e ricercati nel gruppo di amici che frequentate. I riflettori sono puntati sulle persone care che vi ruotano attorno in questa giornata di festa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete un punto di riferimento per la famiglia, gli amici e soprattutto voi stessi. Niente può scalfire le vostre sicurezze.

