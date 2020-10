Oroscopo Paolo Fox della settimana 12 – 18 ottobre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (12 – 18 ottobre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 al 18 ottobre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra prossima settimana sarà caratterizzata da alti e bassi. In amore dovreste chiarire ogni questione rimasta in sospeso, così potrete recuperare l’armonia persa. Occhio alla giornata di sabato… Sul lavoro potrebbero muoversi le acque, ma per il momento evitate mosse rischiose. Cercate di gestire con più attenzione le vostre finanze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, in amore avrete Venere dalla vostra parte: le relazioni saranno ben protette. Voi dovrete provare, però, a non stuzzicare troppo il partner, evitate di metterlo in difficoltà, soprattutto durante il prossimo fine settimana. Quando siete con il partner, dovreste evitare di parlare continuamente di lavoro… Sul fronte lavorativo dovrete darvi da fare, cercate di non perdere nemmeno un’occasione fino a novembre incluso, dopodiché le cose si complicheranno.

GEMELLI

Cari Gemelli, secodo l’oroscopo settimanale (12-18 ottobre 2020), in amore potrebbero nascere nuove tensioni. I rapporti appena nati potrebbero fare fatica a decollare; chi ha chiuso da poco una storia potrebbe continuare a pensare al passato. Tenete duro, presto la ruota girerà. Occhio soprattutto alle relazioni con il Sagittario e il Leone. Sul lavoro state affrontando un periodo di assestamento che finirà nel mese di dicembre.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo della settimana (12-18 ottobre 2020) di Paolo Fox, si prospettano giornate favorevoli per la vita sentimentale. Venere favorevole vi sosterrà in ogni vostra scelta: sia che voi decidiate di portare avanti una storia o di troncarla. Qualcuno potrebbe sentire la necessità di riprendersi i propri spazi. Sul lavoro dovrete fare i conti con l’opposizione di Giove e Saturno fino alla fine del 2020.

LEONE

Cari Leone, la settimana comincerà con la Luna nel vostro segno e vi darà una bella motivazione, soprattutto in amore. Riuscirete a uscire fuori dalle situazioni complesse con più facilità. Fate attenzione a non litigare per colpa dei soldi! Bei momenti all’orizzonte. Godeteveli.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, Venere sarà ancora nel vostro segno: sarà facile trovare una persona interessante. Le coppie di vecchia data potranno valutare progetti importanti. Quella di martedì sarà una giornata particolarmente promettente, grazie a Venere e alla Luna favorevoli. Sul lavoro qualcuno riceverà una proposta importante…

BILANCIA

Cari Bilancia, durante i prossimi sette giorni cercate di aprirvi di più all’amore, evitate le discussioni legate ai soldi. A fine mese Venere raggiungerà il vostro segno e verrà a darvi manforte. Più si avvicina la fine del 2020 e più avrete la possibilità di recuperare. Non fatevi travolgere dalle preoccupazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (12-18 ottobre 2020), in amore potreste avere nuove incertezze. Anche se non mancherà la passione, potreste non sentirvi del tutto soddisfatti. Sul lavoro dovrete prendere delle decisioni importanti. Da martedì le cose si sistemeranno, ma fate attenzione a non scatenare delle polemiche inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale per voi sono previste alcune difficoltà in amore. Forse vi mancherà la vostra amata libertà oppure inizierete una storia senza troppa convinzione. Chi è impegnato nei prossimi giorni dovrà usare cautela, soprattutto mercoledì e giovedì. Sul lavoro è il tempo più adatto a fare richieste: nel 2021 riceverete delle risposte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere in buon aspetto vi regalerà carisma e fascino. Mollate i freni inibitori e lasciatevi andare! Le coppie potranno iniziare a valutare dei progetti ambiziosi. Servirà prudenza solamente durante il sabato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per quanto riguarda l’amore armatevi di pazienza, tanta pazienza. Cercate di non fare polemiche ed evitate le discussioni. Forse sentirete il bisogno di più comprensione da parte del partner. Qualcuno dovrà prendere una decisione importante o dovrà risolvere un problema. Sul lavoro si stanno muovendo le acque…

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, in amore potreste continuare ad avere insicurezze e timori. Questo varrà ancora di più per chi ha chiuso una relazione da poco. Se sei in coppia dovrai fare attenzione a possibili momenti di tensione. Sul lavoro dovrai sforzarti di tenere il tuo nervosismo a bada. Almeno per qualche giorno…

Leggi anche: Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 12 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 12 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 12 ottobre 2020