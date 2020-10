Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 18 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 18 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, per voi è in arrivo un giornata discreta, in particolare per quanto riguarda i rapporti col prossimo. Avete da contrastare un Plutone lievemente imbronciato dal segno del Capricorno (tecnicamente ostile all’Ariete) e dunque stare attenti a non raccogliere alcune provocazioni che possono provenire dagli ambiti più svariati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi le stelle sono un po’ ambigue con voi. Mercurio, cui si aggiunge anche l’affascinante Venere, sono tecnicamente maldisposti e vi possono far avvertire dei momentanei cali di energia, farvi inciampare in nervosismi. Un umore altalenante può interessarvi per buona parte della giornata.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, si prevede un’atmosfera nell’ambito amicale molto congeniale tanto da farvi esibire in battute umoristiche in ogni occasione. Nettuno contrario se siete della seconda decade, vi può, però far compiere qualche passo falso nella gestione dei vostri guadagni. Fate attenzione a dove mettete i vostri soldi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi avete tanti pianeti al vostro fianco, dalla Luna a Mercurio, da Urano ai magici Venere e Nettuno: tutti vi doneranno una rapida fortuna in mosse indovinate, tanto in campo sociale quanto nella sfera del privato. La vostra proverbiale intuizione vi consentirà un fiuto particolare, essenziale per un affare economico, ora promettente, e che si rivelerà decisamente fruttuoso nel futuro.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, l’ingresso nell’autunno vi illumina dei vostri colori più belli e solari: sarete vitali, pimpanti, capaci di trascinare amici e parenti nella vostra radiosa vitalità. Marte specie se siete nati tra il 5 e il 9 di agosto vi invita a tuffarvi in svariate attività fisico-agonistiche, ma voi non esagerate e preferite gli sport più leggeri.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi le vostre imprese, riguardanti la carriera e la gestione del denaro possono, di fatto, incontrare i favori della buona sorte. Tuttavia, il vostro carattere incline alla prudenza non vi abbandona, consentendovi di non esagerare in troppe richieste da fare al destino.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: niente può scalfire la vostra sicurezza, continuate così e le soddisfazioni arriveranno in gran numero.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 12-18 OTTOBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, domenica 18 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 18 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 18 ottobre 2020