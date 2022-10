Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 16 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 16 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, prosegue il periodo interessante a livello amoroso: se non l’avete ancora fatto, mettetevi in gioco. Fatelo ora. Gli incontri d’amore non vanno sottovalutati. Attenzione però: con i nativi del Cancro e del Capricorno possono nascere delle polemiche di troppo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 16 ottobre 2022), fate attenzione a ciò che dite, un gesto o una parola di troppo possono farvi guadagnare un nemico. È un periodo di grande rinnovamento. Sfruttatelo. Rimboccatevi le maniche e vedrete che non andrà per il verso giusto.

GEMELLI

Cari Gemelli, state attraversando un periodo adatto per trovare nuovi sbocchi professionali: i pianeti favoriscono i rapporti di lavoro. Guardatevi intorno. Per quanto riguarda l’amore, potrebbe esserci qualche perplessità nelle coppie. Non temete, spesso ci saranno ottime opportunità.

CANCRO

Cari Cancro, se state cercando più comprensione nella sfera sentimentale o casalinga è perché di recente ci sono stati dei problemi che vi hanno sfiancato. I sentimenti tornano protagonisti in questa giornata: cercate di non creare ulteriori complicazioni con una persona del Capricorno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 16 ottobre 2022), state vivendo un weekend stimolante, c’è fermento interiore. Questa sarà la giornata adatta per trascorrere una bella serata in compagnia delle persone che amate. Sfruttate al meglio questa Venere favorevole.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna opposta vi ha portato nuovi dubbi. Non proprio quello che vi serviva… Sarà una giornata stancante, dovete cercare di interrompere i rapporti con le persone che vi disturbano sul lavoro. Saprete trovare le giuste contromosse.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: c’è del fermento interiore. Godetevi il momento al massimo.