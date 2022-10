Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 16 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 16 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi sentirete particolarmente dinamici. Tutti i fastidi nati negli ultimi tempi possono essere superati agevolmente. Entro pochi giorni potrete concludere un affare vantaggioso. Molto vantaggioso. Dovete rimboccarvi le maniche e spingere sull’acceleratore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 16 ottobre 2022), questo weekend vi sta regalando incontri intriganti. Da qualche giorno avete smesso di pensare negativo, percepite una grande energia dentro di voi. Sfruttatela a fondo. Quella di oggi sarà una giornata interessante, grazie alla Luna in buon aspetto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con Venere nel vostro spazio zodiacale non dovete sottovalutare un nuovo incontro sentimentale. Se ci sono tensioni ancora irrisolte, cercate di superarle con un atteggiamento ottimista. Basta tenere il muso… Rimboccatevi le maniche. Solo così potrete dare una svolta alla vostra vita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo fine settimana l’amore vi appare incredibile ma è solo l’inizio: da novembre arriva un periodo ancora più passionale. Cercate di frequentare solo le persone che sono degne di voi… D’altronde ve lo meritate. Avete l’intelligenza e le spalle larghe per fare bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 16 ottobre 2022), la vostra forza è l’originalità, potreste fare una scelta diversa dagli altri che porterà comunque degli ottimi risultati. Meditate e agite con cautela. Niente colpi di testa eccessivi.

PESCI

Cari Pesci, vi potranno venire in mente delle buone idee, abbiate più cura delle vostre intuizioni. Assecondatele con coraggio. Se volete ottenere grandi cose dovrete ottenere qualcosa in più. Rimboccatevi le maniche. Presto ci saranno ottime opportunità da cogliere al volo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: si prospetta una grande giornata per l’amore. Ma il meglio deve ancora venire. Presto infatti ci saranno ottime opportunità da cogliere al volo.