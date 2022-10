Oroscopo Paolo Fox della settimana 10-16 ottobre 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 10 al 16 ottobre 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 10 al 16 ottobre 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi tre stelle su cinque per i prossimi giorni. Finalmente avete allontanato quelle persone che vi facevano solo soffrire e ora avete una marcia in più. Potrebbe esserci però qualche discussione in ambito sentimentale. Basta poco per farvi perdere la pazienza. Sul lavoro con Giove favorevole potete togliervi belle soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore dovete essere cauti e valutare tutto con attenzione, perché Venere è contraria. Cercate di fare chiarezza e capire da che parte state andando. Evitate problemi e disagi. Sul lavoro, ci sono un po’ di tensioni da gestire, ma riuscirete ad affrontare tutto. Comprese le maggiori discussioni. Ne uscirete vincitori.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Mercurio e Venere sono dalla vostra parte e giovedì la giornata sarà promettente. Approfittatene per costruire qualcosa di speciale. In amore lasciatevi andare di più e non rimarrete delusi. Avete anche voglia di lasciarvi andare a storie occasionali, poco impegnative. Sul lavoro, Sole, Mercurio e Venere. Avete le idee giuste per fare bene. Ora bisogna concretizzarle.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle.In amore dovete ritrovare un po’ di calma e tranquillità, soprattutto dopo un periodo confusionario. Mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sapete cosa volete e dove volete andare. Sul lavoro è il tempo di rimettervi in gioco. Mercoledì è la giornata giusta per avanzare delle proposte.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (3-9 ottobre 2022), cinque stelle.Con queste stelle possono esserci grandi novità, specie in amore, ma occhio a metà settimana a possibili incomprensioni. Avvicinatevi a persone speciali e di cuore. Sul lavoro le novità e i cambiamenti sono dietro l’angolo. Occhio, però, alla sfera economica e alle spese, ne avete avute troppe.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore dovete fare assoluta chiarezza, perché non tutto sta andando secondo i piani. A volte pensate di non avere la persona adatta al vostro fianco e di dover soffrire inutilmente. Evitate storie troppo difficili. Sul lavoro siate pazienti perché presto arriveranno belle soddisfazioni, magari con il nuovo anno.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. In amore occhio a qualche polemica specie domenica. Il tempo deve fare il suo corso, non abbiate fretta o ansia. A volte temete che la persona al vostro fianco non sia quella giusta. E se vi sbagliaste? Le storie che nascono ora possono essere importanti. Sul lavoro Giove è contrario quindi mantenete la calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore fate chiarezza perché non tutto va secondo i piani. Portate avanti solo le relazioni importanti, e trascurate tutte le altre. La settimana prossima riuscirete a superare una crisi, se c’è una persona che vi piace, parlategli apertamente. Sul lavoro, il cielo è dalla vostra parte: potete pensare a qualcosa di nuovo in vista del 2023.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Risolvete una situazione in amore che vi ha deluso, o quanto meno non ha dato i frutti sperati. Fate chiarezza con il vostro cuore, che è affranto. Sul lavoro, dovete valutare con calma tutte le proposte perché la seconda parte del mese sarà intrigante. Progettate il futuro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Si apre per voi una fase di dubbio e transizione. Non avete tempo per i sentimenti perché siete tutti presi dalla vostra frenetica vita. Cercate di mantenere la calma, soprattutto nella giornata di lunedì, quando dovrete fare i conti con dei dubbi. Siete un po’ giù di morale. Sul lavoro, non riuscite ad essere pazienti: c’è un po’ di confusione, ma presto arriveranno le risposte tanto attese.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere risveglia i sentimenti di tutti e promette grandi cose. Anche i single possono aprirsi a nuove avventure. Cercate, però, di non pensare a nulla e di avvicinarvi a una persona che vi piace. D’altronde che avete da perdere? Sul lavoro, Venere, Mercurio, Sole e Giove sono dalla vostra parte. Che volete di più?

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. Venere non è più contraria, quindi potete tirare un sospiro di sollievo perché presto le cose in amore cambieranno. Novembre sarà un mese interessante, ma intanto martedì la Luna sarà con voi. Sul lavoro, dovrete fare i conti con un cambiamento, ma ora stai navigando a vista. Rimanete calmi perché presto si risolverà tutto.

