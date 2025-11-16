Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 16 novembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 16 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 16 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il vostro è un fine settimana di metà novembre particolarmente energico e vivace. Le stelle favoriscono iniziative personali e la voglia di mettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, alcune questioni in sospeso potrebbero trovare una soluzione positiva. Le coppie vivranno momenti di passione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 16 novembre 2025), state vivendo delle giornate serene e stabili. Le stelle aiutano a gestire le relazioni con calma e diplomazia. Capitolo lavoro: questo è il momento di organizzare le proprie attività e pianificare progetti importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, fine settimana di metà novembre 2025 particolarmente vivace con energia e curiosità. Per quanto riguarda il lavoro, nuovi contatti e idee creative possono rivelarsi utili per il futuro. Chi è single potrebbe vivere incontri interessanti.

CANCRO

Cari Cancro, giornate di metà novembre caratterizzate da introspezione e riflessione. Le stelle durante queste ore di novembre suggeriscono di chiarire dubbi emotivi e comunicare con sincerità con il partner o le persone care. Per quanto riguarda il lavoro, la costanza e l’attenzione ai dettagli saranno premiate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 16 novembre 2025), la settimana si è chiusa con grande energia e voglia di protagonismo. Per quanto riguarda il lavoro, progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore le coppie vivranno momenti di passione.

VERGINE

Cari Vergine, state godendo di un fine settimana di metà novembre produttivo. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative precise e organizzate porteranno risultati positivi. In amore, chi ha vissuto tensioni potrà finalmente chiarire e recuperare armonia nella coppia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: fine settimana vivace con energia e curiosità.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca