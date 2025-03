Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 16 marzo 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 16 marzo 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo weekend di metà marzo potrete godere di una buona dose di energia. In amore avrete l’opportunità di vivere momenti intensi. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi in modo agevole. Coraggio: datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 16 marzo 2025), fine settimana molto dinamico per molti di voi: dovrete cercare di bilanciare il vostro desiderio di avventura con la necessità di stabilità. Concentratevi su obiettivi concreti. Scacciate lo stress.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fine settimana ricco di incontri e opportunità per molti di voi. Le stelle favoriscono le nuove conoscenze. Anche in amore ci saranno momenti di grande affiatamento con il partner. Dovete fare attenzione a non esagerare con la fretta e a riflettere prima di fare scelte importanti…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il vostro è sicuramente un fine settimana particolarmente riflessivo ma con molti segnali positivi. Concentratevi sui vostri obiettivi a lungo termine senza lasciarvi distrarre da questioni superficiali. Potrebbe esserci una discussione in ambito amoroso, ma nulla che non possiate risolvere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 16 marzo 2025), fine settimana di grande energia per molti di voi. Nel corso delle prossime ore di questo fine settimana sarete molto socievoli e il vostro charme attirerà l’attenzione di chi vi circonda. Ci saranno buone opportunità di affermare i vostri sentimenti.

PESCI

Cari Pesci, questo sarà un fine settimana in cui dovrete fare attenzione a non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Sarà importante mantenere la lucidità nelle decisioni, soprattutto in amore. Capitolo lavoro: non ci saranno particolari difficoltà, ma dovrete essere pronti a risolvere eventuali problemi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 MARZO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: nel corso delle prossime ore potrete godere di una buona dose di energia. Avrete l’opportunità di vivere momenti intensi.