Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 14 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 14 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede una giornata molto positiva per quanto riguarda l’amore, ma soprattutto il vostro stato d’animo: siete energici, determinati e molto ottimisti. Sul lavoro avete qualche dubbio su una vostra nuova mansione, ma cercate di affrontare la novità con coraggio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata è di recupero per quanto riguarda l’amore. Le coppie che hanno passato un periodo di crisi potranno ritrovare la loro serenità o chiarire i loro dubbi. Sul lavoro anche sta per iniziare una fase migliore, con Mercurio che inizierà un transito davvero positivo per voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vede transitare la Luna nel vostro segno, il che vi conferirà forza e fortuna. Se siete in coppia e avete avuto delle recenti discussioni cercate di non far finta di niente ma risolvete il problema. Stesso discorso sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere fa il tifo per le vostre relazioni sentimentali, ci mette energia e positività, ma cercate di non incaponirvi troppo se una storia è definitivamente chiusa. Sul lavoro è il momento di fare una proposta a cui tenete, otterrete quello che volete.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete essere chiari, soprattutto in amore. Non potete continuare ad avere alti e bassi, dovete ritrovare un vostro equilibrio e poi trasmetterlo al partner.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vede la Luna contraria, con la giornata che diverrà particolarmente impegnativa a livello familiare, contesto in cui ci saranno diverse discussioni. Sul lavoro cercate di non prendere decisioni affrettate, ma valutate bene la convenienza di una cosa o di un’altra.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la giornata è di recupero per quanto riguarda l’amore. Le coppie che hanno passato un periodo di crisi potranno ritrovare la loro serenità o chiarire i loro dubbi.

