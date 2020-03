Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 15 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 15 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’amore va chiarito, come anche la vostra mente. State vivendo molta confusione e non sapete più cosa provate, né per chi. Cercate di fare un po’ di ordine e di prendere una decisione definitiva. Sul lavoro avete bisogno di qualcosa di nuovo.

TORO

Cari Toro, Venere è in transito favorevole nel vostro segno, soprattutto se siete single potreste trovare delle ottime intese con qualcuno. Anche nel lavoro le cose vanno bene, avete avuto le conferme che cercavate e ora potete stare tranquilli per qualche tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox occorre essere molto cauti in amore, vista la Luna contraria. Cercate di moderare le parole, di non esagerare con i toni per non far uscire dalla vostra bocca molto più del necessario. Sul lavoro avrete delle questioni di risolvere.

CANCRO

Cari Cancro, se siete single sono favoriti gli incontri, le nuove conoscenze, i nuovi battiti. Evitate nervosismi e tensioni se siete in coppia, servirebbero solo a rovinare la domenica di riposo. Sul lavoro si affaccia qualche bella opportunità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox siete un po’ agitati, ma anche vogliosi di ottenere un riscatto da qualcosa o nei confronti di qualcuno. Se avete dei fronti di discussione aperti cercate di usare la diplomazia e chiuderli. Sul lavoro cercate la vostra stabilità economica e impegnatevi per raggiungerla.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la giornata sarà particolarmente sottotono in amore, ma cercate di evitare inutili fuochi di paglia o le cose si metteranno male e passerete tutta la domenica a discutere con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: Venere è in transito favorevole nel vostro segno, soprattutto se siete single potreste trovare delle ottime intese con qualcuno.

