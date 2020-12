Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 13 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 13 dicembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi (domenica 13 dicembre 2020) sarà una giornata all’insegna della nostalgia e dei tanti pensieri. In amore se avete vissuto una relazione tossica, che vi ha fatto soffrire, cercate di voltare pagina e guardare al futuro con ottimismo. Troverete chi vi desidera e vi stima davvero. Possibili nuovi incontri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, potreste avere delle discussioni a causa di problemi familiari o legati a una proprietà. Cercate di ritagliarvi dei momenti per voi stessi, evitando inutili litigi. Siate artefici del vostro destino e del vostro futuro. Godetevi un po’ di leggerezza e spensieratezza in amore, soprattutto se vivete una relazione stabile.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi vivete un periodo positivo e sereno, le stelle infatti sono dalla vostra parte. Attenzione perché la prossima settimana sarà invece all’insegna delle discussioni sotto ogni punto di vista. Mantenete la calma. In amore forse è arrivato il momento di capire se continuare con l’attuale partner o voltare pagina.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi – 13 dicembre 2020 – potreste litigare inutilmente con il partner, arrivando a mettere a rischio la vostra relazione. Abbiate calma e fiducia, perché le stelle vi assistono e presto potrete risolvere ogni problema. Giove e Saturno non più contrari vi assicurano maggiore serenità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 13 dicembre 2020), sono in arrivo ottime emozioni per il vostro segno. Attenzione però all’aspetto economico: ultimamente avete avuto spese eccessive, e ora il portafogli ne risente. Anche se il Natale è vicino, cercate di contenervi.

VERGINE

Cari Vergine, Saturno è favorevole e questa è sempre un’ottima notizia. Solo ritrovando serenità ed entusiasmo potrete vivere un weekend e una domenica all’insegna del relax, da trascorrere soprattutto in compagnia del partner. Qualche strana sensazione invece per i single. È il momento di rimettersi a caccia dell’anima gemella?

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: prosegue per voi un periodo d’oro sotto ogni punto di vista.

