Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 13 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 13 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi (13 dicembre 2020), ci sono ottime stelle per chi ha intenzione di avere un figlio. D’altronde se avete una relazione stabile e duratura, inutile rimandare in eterno. In generale inizia una fase di rinascita per il vostro segno sotto ogni punto di vista: è il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 13 dicembre 2020), è il momento giusto per parlare e chiarire questioni rimaste in sospeso da tempo, soprattutto se si tratta dal partner o di vostri familiari. Alcuni amori potrebbero essere messi in discussione. Se pensate che la storia sia giunta al capolinea, meglio voltare pagina.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se vivete una relazione stabile e forte, non avete alcun problema e andrete dritti per la vostra strada. Potreste pensare di fare un passo in avanti importante come il matrimonio o un figlio. Le relazioni nate da poco, invece, possono vivere momenti complessi e all’insegna dell’ansia e dello stress. Venere in transito vi regala una domenica indimenticabile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox alcuni di voi potrebbero vivere una domenica di forti tensioni con il partner. Se vivete lontani è facile litigare o non trovare la giusta intesa. Cercate di parlarvi e chiarivi per non discutere senza un valido motivo. In generale presto sarà tempo di nuove emozioni grazie al transito positivo della Luna.

ACQUARIO

Cari Acquario, durante la giornata dovrete fare i conti con alcune spese eccessive soprattutto per la casa. Ultimamente avete esagerato e ora vi trovate un po’ in difficoltà economica. Cercate di risparmiare anche per non litigare con il partner.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox durante la giornata di oggi – 13 dicembre 2020 – ritrovate finalmente stabilità e serenità. Il periodo è stato complesso, ma la luce in fondo al tunnel è vicina. Abbiate fiducia perché le stelle sono dalla vostra parte. Nel fine settimana cercate di mantenere la calma. Rischiate di litigare inutilmente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: dopo un periodo di grande tensione, finalmente intravedete la luce in fondo al tunnel.

