Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 13 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 13 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la nuova settimana inizierà nel solco di quella precedente, con un Ariete euforico e determinato, ma soprattutto molto ambizioso. Dovrete cercare però di mettere da parte quella diffidenza che potrebbe nascere a causa di qualche fallimento del passato. Adesso dovrete cercare di voltare pagina e dimenticare i brutti trascorsi, conservando nella mente solo tutto ciò che vi ha dato soddisfazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 13 agosto 2023), in questo momento siete troppo presi dal lavoro e da un progetto che vi sta a cuore. Anche se vi sentite stanchi, continuate ad insistere sui vostri progetti perché sarete ben presto ripagati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi sentite poco stimolati, soprattutto in amore. Forse per recuperare gli stimoli avreste bisogno di un progetto intrigante che possa farvi guadagnare una bella quantità di quattrini. Venere contraria parla di emozioni che devono essere seguite e nutrite.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo è ideale per portare a termine progetti, se siete liberi professionisti soprattutto. Apritevi a nuove strade professionali e non abbiate paura di osare. Organizzate qualcosa di bello da fare in compagnia, anche di persone nuove. Sul lavoro aspettatevi belle novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 13 agosto 2023), le stelle parlano d’amore quindi coltivate le nuove amicizie che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro novità in arrivo, bene per i nuovi progetti.

PESCI

Cari Pesci, avete una grande voglia di fare e sfruttate questa giornata per portare avanti i vostri progetti ma anche per stare affianco alla persona amata che mai come ora ha bisogno di voi. L’amore può regalare belle emozioni quindi uscite all’aria aperta e apritevi a nuove conoscenze se siete single. Il lavoro può aspettare, concedetevi un po’ di relax.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: il cielo è ottimo in amore, specie per i single.