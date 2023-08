Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 13 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 13 agosto 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questo per voi è un momento davvero stimolante a tutti i livelli. Siete travolgenti e coinvolgenti e riuscite a trasmettere sensazioni positive anche a coloro che vi stanno accanto. Giove in aspetto positivo rappresenta per voi la soluzione a problemi di natura legale e personale. Se c’è un problema o una questione ancora aperta che vi assilla da tempo, questo è il momento giusto per chiudere la questione una volta per tutte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 13 agosto 2023), siete piuttosto assorti nei vostri pensieri forse perché avvertite che qualcosa non sta girando per il verso giusto. In queste giornate di festa vorrete stare un po’ per conto vostro anche per smaltire qualche delusione patita di recente. Non dovrete però commettere l’errore di limitare eccessivamente il vostro raggio d’azione, altrimenti finirete per chiudervi in voi stessi e per starci male.

GEMELLI

Cari Gemelli, sicuramente non state vivendo una fase facile, soprattutto per quanto concerne l’amore. Venere è in aspetto negativo per quanto riguarda i sentimenti. Entro il prossimo mese di marzo molte coppie dovranno chiarire una volta per tutte quale strada intraprendere. Se una coppia è ormai alla frutta, molto meglio separarsi e voltare pagina.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro segno vive delle fasi alterne. A momenti di totale apatia, alternate momenti in cui vorreste spaccare il mondo. Siete degli innovatori che non si accontentano mai di ciò che hanno ottenuto e vorrebbero avere sempre di più. In questo momento avete una grande voglia di rivelare tutto quello che avete dentro e sfogarvi dopo aver accumulato fin troppo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (13 agosto 2023), l’amore è stato un banco di prova per molte persone nate sotto il segno del Toro, soprattutto nelle ultime settimane. Sono state tante le occasioni di scontro con il vostro partner anche per motivi banali. Le persone che invece stanno ancora cercando l’anima gemella, in questo momento si sentono poco stimolate ad accoppiarsi e preferiscono vivere delle relazioni in totale libertà e senza alcun vincolo.

VERGINE

Cari Vergine, alla base della vostra vita ci sono sempre i sentimenti. Quando una storia non funziona, vi sentite particolarmente agitati e frustrati. I Cancro che riescono a fare il proprio lavoro in maniera fruttuosa, in genere hanno una vita sentimentale davvero appagante. Per voi è anche importante sentirti supportati da una famiglia che vi vuole bene e vi tiene in grande considerazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: i sentimenti sono la base del vostro successo.