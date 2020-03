Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 6 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 6 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di domani sarà una giornata nervosa in amore, cercate di fare attenzione. C’è agitazione anche in ambito lavorativo, oppure se state trattando una compravendita. Mantenete la calma, passerà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per voi si preannuncia una giornata tesa in amore per colpa di Luna e Venere dissonanti, cercate di essere prudenti. Sul lavoro usate cautela, sopratutto se dovete firmare qualcosa.

SAGITTARIO

L’amore riparte, invece, per i Sagittario: domani potrete dimenticare una delusione del passato. Sul lavoro avrete la possibilità di vincere una sfida, cercate di cogliere le occasioni al volo.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani i Capricorno vivranno una giornata di recupero in amore, possibili nuove interessanti conoscenze se single. Sul lavoro potrebbe esserci qualche tensione, ma si tratta di cose passeggere. Un consiglio? Riposatevi un po’.

ACQUARIO

Cari Acquario, per voi si prospetta una giornata sottotono in amore. Siete molto affaticati e questo fa risentire anche i sentimenti. Leggero calo anche sul lavoro, cercate di agire con cautela nelle prossime ore.

PESCI

Cari Pesci, domani dovrete cercare di avere più pazienza. Molta più pazienza. La mattina offre più possibilità rispetto al pomeriggio, quando invece nascono alcune perplessità. Sul lavoro potrebbero arrivare delle buone occasioni per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno sopratutto per quanto riguarda l’amore. Ma attenzione alle tensioni sul lavoro e poi… un po’ di riposo non guasterebbe.

