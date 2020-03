Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore domani state attenti, potrebbero esserci tentazioni e colpi di fulmine non proprio onesti… Nel lavoro le cose vanno bene, nelle prossime ore potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, dovete cercare di vivere in modo più equilibrato… In amore potrebbe esserci qualche problema, potreste trovarvi nella situazione di dover temporeggiare un po’. Lavoro? Fate le cose con calma.

SAGITTARIO

Sagittario, in questo momento avresti bisogno di rilassarti, sei un po’ stressato. In amore devi parlare chiaro e farlo presto. Bene il lavoro.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani i Capricorno vivranno una giornata positiva da sfruttare fino in fondo. I nati sotto questo segno potrebbero fare qualche progetto con il partner. Nel lavoro ci potrebbero essere tensioni con qualcuno che rema contro…

ACQUARIO

Cari Acquario, anche per voi si preannuncia un momento positivo, vi sentite meglio. In amore cercate di evitare le discussioni inutili, potrebbero esserci dei problemi. Bene il lavoro, si iniziano a trovare delle discussioni.

PESCI

Cari Pesci, in amore c’è bisogno di fermarsi e di riflettere. Il lavoro, al contrario, in questo momento è frenetico. Cercate di non stancarvi troppo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: in amore date spazio ai vostri desideri. Sul lavoro attenti alle tensioni…

