Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 20 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani il Sole entra nel segno: questo ti aiuterà in amore. Nel lavoro rifletti bene e prenditi una pausa se necessario, nuove opportunità in vista. Tieni a bada lo stress…

TORO

Giornata un po’ sottotono per i Toro. Secondo Paolo Fox, potrebbe esserci qualche polemica in amore, se hai qualcosa da dire fallo prestando molta attenzione alle tue parole. Nel lavoro puoi tagliare i rapporti che non funzionano.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Momento molto positivo per i Gemelli. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani date spazio ai progetti in amore, potreste star pensando a una convivenza, un matrimonio o, addirittura, allargare la famiglia. Nel lavoro cercate di concentrarvi sul futuro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una giornata ottima per la salute. In amore sei alla ricerca di conferme. Nel lavoro potrebbero esserci collaborazioni in vista.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Giornata un po’ fiacca per i Leone: la Luna contraria rende difficile l’amore, cercate di stare lontano da chi è già impegnato. Il lavoro va a rilento.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 20 marzo 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 19 marzo 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 19 marzo 2020

VERGINE

Vergine, cerca di non sprecare troppe energie. In questo momento devi parlare, prendere delle decisioni. Questo vale sia per il lavoro sia per l’amore.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: date spazio all’amore. In vista progetti importanti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI