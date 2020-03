Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 21 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 21 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Bilancia, vi sentite offesi, amareggiati. Venite da una settimana complicata e nervosa. Non temete nel weekend potrebbe girare il vento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, domani state attenti alle provocazioni. Probabile maretta con qualche amico. In amore siate il più possibile prudenti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voi non vi fermate mai. Ma con queste stelle è difficile. Senza parlare del momento che ci costringe tutti a casa. Un consiglio? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani liberate la fantasia. Possibili attriti in amore.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Capricorno, anche se bersagliati dalle notizie negative, riuscite ad isolarvi e progettare il vostro futuro. In questi giorni state quindi pianificando il vostro futuro. Nei prossimi mesi raccoglierete i frutti.

ACQUARIO

Gli Acquario in questo periodo sono molto turbati, stanno cambiando abitudini e ritmo. L’amore poi potrebbe non aiutare domani. Solo se avete al fianco la persona giusta potreste non risentirne…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 21 marzo 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 20 marzo 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 20 marzo 2020

PESCI

Cari Pesci, voi non vi volete sentire poco amati e probabilmente di recente qualcuno ha messo in dubbio la vostra lealtà. Le coppie in crisi o hanno già chiuso o ad aprile potrebbero prendersi un periodo di pausa, riflessione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: voi, a differenza di altri segni, riuscite ad isolarvi dalle brutte notizie che arrivano dall’Italia e dal mondo e progettare il futuro. Non una brutta notizia di questi tempi…

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE