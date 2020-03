Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 21 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 21 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 21 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, questo fine settimana provate a distrarvi anche perché venite da un momento non proprio rilassante. Avete vissuto giornate pesanti. Amore? Da aprile godrete del grande aiuto di Venere.

TORO

Toro, per voi avere un buon rapporto con gli altri è importante. Tanto importante. Nonostante qualche ritardo visti gli eventi, nelle prossime ore potrete organizzare qualcosa di più. E’ tempo di consolidare un amore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà un altro giorno in meno in vista del 22 marzo, giornata in cui sia nel lavoro sia in amore sarete chiamati a prendere una decisione importante.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cancro, sono giornate faticose per voi però ci sono buone notizie in vista. Non tanto per la giornata di domani, quanto per quella del 22 quando Saturno allenterà la presa. Ora, forse anche grazie a questo periodo nero per tutti, riuscirete a dire basta. Ovviamente non vi mancherà l’agitazione.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, avreste bisogno di pace e serenità ma purtroppo il lavoro in questi giorni comporta problemi per tutti. Attenzione a non riversare le tensioni in amore.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 21 marzo 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 20 marzo 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 20 marzo 2020

VERGINE

Cari Vergine, avete bisogno di riflettere bene su quello che sarà il vostro destino. Tranquilli: il futuro è dalla vostra parte e ne godrete alla grande.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello della Vergine: nonostante il momento no per tutti (emergenza Coronavirus), il futuro è dalla vostra parte.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI