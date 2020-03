Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 14 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 14 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore riprende vigore a partire dal pomeriggio di domani, potrete fare scelte importanti con il partner. Sul lavoro sei indeciso rispetto a una proposta o a un cambiamento: rifletti bene prima di muovere qualche passo.

SCORPIONE

Scorpione, Mercurio positivo favorisce l’amore: buone speranze per chi è solo e cerca l’anima gemella. Domani potrai affrontare qualsiasi situazione. Cercate però di non affaticarvi troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani bene l’amore: la Luna nel vostro segno porta delle belle emozioni. Anche sul lavoro ci sono buone novità: potete fare progetti importanti in vista del futuro, ma non dovete perdere la fiducia in caso di piccoli imprevisti o ritardi.

CAPRICORNO

Giornata positiva per i sentimenti per i Capricorno: se ci sono incertezze domani riuscirete a superarle grazie alla vostra lungimiranza. Sul lavoro invece potrebbe esserci qualche discussione. Proposte in arrivo: accettare o non accettare. Pensateci bene.

ACQUARIO

Acquario, c’è una certa stanchezza e agitazione, anche in amore. La situazione migliora nel pomeriggio, sopratutto nel lavoro, siete in ripresa perché vi senti più vitali del solito.

PESCI

Pesci, cercate di non essere polemici o provocatori: potreste rimetterci. La giornata non è tra le migliori per quanto riguarda i sentimenti. Per quel che riguarda il lavoro non abbiate paura di cambiare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: ottime notizie in amore vista la luna nel vostro segno.

