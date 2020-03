Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 14 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 14 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 14 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, se vi interessa qualcuno datevi da fare: la Luna vi è favorevole e voi avete voglia di essere al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda il lavoro torna la voglia di fare e le situazioni che partono adesso promettono bene per il prossimo futuro.

TORO

Giornata di recupero in amore per i Toro. Rispetto alle ultime due giornate, i sentimenti avranno una svolta positiva sopratutto nel pomeriggio. Avete bisogno di maggior riposo e tranquillità. Attenzione ai conti, ci sono state troppe spese a cui far fronte.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per domani si prospetta una giornata positiva in amore, approfittane perché nei prossimi giorni le cose potrebbero non andare così bene. Evitate le tentazioni… Sul lavoro accontentatevi di quello che c’è.

CANCRO

Cari Cancro, evitate le polemiche e tenete sotto controllo le ansie. Amore? Dovete cercare di appianare eventuali contrasti nati il mese scorso nella coppia. Cercate di trovare il modo di migliorare le tue finanze.

LEONE

Cari Leone, per voi Paolo Fox prevede qualche tensione in amore per colpa della Luna in opposizione. Dovete cercare le giuste soluzioni, il pomeriggio andrà meglio rispetto al mattino. Sul lavoro cercate di non stancarvi, Venere è contraria, attenzione ai conflitti.

VERGINE

Vergine, cerca di evitare le polemiche, occhio sopratutto se vivi una storia clandestina, potrebbero esserci dei problemi. Lavoro? Aspetta giornate migliori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dell’Ariete: favorito l’amore. Vi piace qualcuno? Fatevi avanti. Lavoro? Soddisfazioni in vista.

