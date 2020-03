Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 4 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 4 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi prevista qualche discussione di troppo in amore a causa della Luna dissonante: cercate di essere cauti nei sentimenti e di evitare i contrasti inutili. Sul lavoro probabilmente dovrete cominciare a pensare a un cambiamento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox per voi si prospetta una giornata favorevole all’amore grazie all’ottimo transito della Luna, ma attenzione alle discussioni, perché Venere è contraria. Lavoro? In arrivo un’occasione da prendere al volo.

SAGITTARIO

Sagittario, domani avrai bisogno di emozioni particolari. Sul lavoro e sulle finanze si recupera, ma per risolvere i problemi ci vuole del tempo. Abbiate ancora un po’ di pazienza. Passerà.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani i Capricorno dovranno cercare di trovare un equilibrio in amore: attenzione alla Luna in opposizione… Nelle prossime ore sul lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante.

ACQUARIO

Giornata un po’ confusa per gli Acquario: dovreste cercare di fare chiarezza nei vostri sentimenti. Sul lavoro avete mille cose da fare: date la precedenza a quelle che vi portano ritorno economico.

PESCI

Infine il segno dei Pesci: c’è ancora qualche piccolo fastidio da superare, ma domani sarà una giornata di recupero. Sul lavoro potete fare dei progetti e avvantaggiarvi sui programmi immediati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: ottime notizie in amore. Attenzione però alla Luna che potrebbe crearvi dei piccoli problemi…

