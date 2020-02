Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 26 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 26 febbraio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 26 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vede la Luna e Venere camminare a braccetto con il vostro segno, approfittate delle stelle favorevoli per approfondire il campo sentimentale, l’amore ne guadagnerà. Siate più dolci, meno polemici, molti problemi potrebbero risolversi anche da soli.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di domani vede un quadro astrale molto positivo per l’amore, siete entrati in una fase sorprendente per il vostro segno, siamo alla fine del mese, arriva la primavera tra un po’, potreste andare incontro a qualche incontro emozionante. Nel campo del lavoro si respira aria di crisi, non guardate al passato, piuttosto valutate bene le mosse per il futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, procedono bene i sentimenti per voi, anche nella giornata di domani. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, chi è single avrà maggiori possibilità di trovare l’amore in questo periodo, almeno fino alla prossima settimana. Evitate azzardi nel campo professionale, volate basso.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox l’amore aprirà tante nuove strade, sono favoriti i nuovi incontri per chi è ancora single, mettetevi in gioco senza riserve, potreste trovare la persona che fa al caso vostro. Questo per voi è un periodo di recupero, a marzo vivrete un periodo di forza. Sul lavoro potrebbe esserci qualche problema da risolvere, ma non disperate.

LEONE

Cari Leone, con Luna e Venere dalla vostra parte domani non avrete niente da temere, soprattutto in amore, evitate tensioni inutili, parlate chiaro. Sul lavoro avvertite un po’ di stanchezza, sarà che quel che fate non vi piace più come una volta?

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi invita a essere un po’ prudenti, in amore conviene dosare le parole, siate più calmi e tranquilli, evitate di reagire male. C’è un po’ di confusione al momento nella vostra vita, mettete in ordine.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Cancro: cielo sereno per voi, le stelle vi spingono a consolidare i rapporti, lanciatevi senza remore se una persona vi interessa.

