OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 24 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete stanchi e agitati e questi giorni di quarantena, per voi, sembrano non finire mai. Il nervosismo è alle stelle, come anche l’ansia. Dovete fare assolutamente qualcosa per distrarvi e non finire per alimentare tutto con inutili discussioni.

SCORPIONE

Scorpione, qualche bella notizia è in arrivo per rasserenare un po’ il vostro cielo, decisamente in tempesta da qualche settimana. In amore non è ancora tutto tornato al suo posto, ci vorrà del tempo, ma avete deciso di vivere giorno per giorno e vedere che succede. Sul lavoro importanti proposte in arrivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata di domani sarà favorevole, soprattutto se il vostro cambio di atteggiamento vi permetterà di prendere le cose con maggiore positività ed ottimismo. Se siete in procinto di mettere in cantiere un progetto fatelo, la fortuna sta guardando dalla vostra parte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la giornata sarà un po’ difficoltosa, con alcune questioni che non avranno l’epilogo che avevate immaginato e sperato. Sul lavoro c’è qualcosa che non vi convince, vorrete ridiscutere alcune proposte.

ACQUARIO

Acquario, nella giornata di domani non vi mancheranno le energie per affrontare tutti i problemi che vi si pareranno davanti e che sarete soddisfatti di risolvere al meglio. Senza, però, strafare.

PESCI

Cari Pesci, in amore dovete essere meno pignoli e pretenziosi, non è possibile che il partner risponda ad ogni vostro bisogno in qualsiasi momento. Chiedetevi voi, prima di pretendere, cosa fate per il partner. Bene il lavoro, nuove collaborazioni in arrivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: la giornata di domani sarà favorevole, soprattutto se il vostro cambio di atteggiamento vi permetterà di prendere le cose con maggiore positività ed ottimismo.

