OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 17 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata un po’ pesante in amore, cercate di non raccogliere le provocazioni. Mantenete la calma. In ambito professionale in vista ci sono buone possibilità per chi lavora in proprio.

SCORPIONE

Scorpione, cercate di non chiudervi in voi stessi, non siate troppo sospettosi per quanto riguarda i sentimenti. Per quel che riguarda il lavoro ci sono buone possibilità di far partire un nuovo progetto. Potrebbe anche arrivare una buona notizia entro pochi giorni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di evitare le discussioni, fate attenzione soprattutto ai rapporti con Gemelli e Pesci. Per quanto riguarda il lavoro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani valutate bene eventuali proposte di cambiamento.

CAPRICORNO

Capricorno, per voi si prospetta una giornata favorevole in amore grazie all’influsso di Luna, Mercurio e Venere: possono esserci scelte o incontri importanti. Sul lavoro la fatica sarà premiata dai risultati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox, si prospetta una giornata sottotono e nervosa per l’amore, meglio rimandare i progetti al prossimo mese: aprile sarà un mese importante per i sentimenti. Lavoro? Dovete recuperare un po’ di entusiasmo.

PESCI

Cari Pesci, qualche pensiero può offuscare la giornata di domani, ma siete più forti e determinati. Mercurio ha iniziato un bel transito e favorisce i sentimenti. Sul lavoro dovete cercare di impegnarvi un po’ di più.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottime notizie in amore. Bene anche sul lavoro dove arriveranno i risultati sperati.

