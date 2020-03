Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 17 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 17 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 17 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani – 17 marzo – la Luna sarà contraria, cercate di evitare le discussioni e usate cautela. Anche per quanto riguardo il lavoro evitate le polemiche e i contrasti, cercate di essere prudenti.

TORO

Cari Toro, questo è un bel periodo per i nuovi incontri, avete la Luna dalla vostra parte e anche Mercurio adesso entra nel vostro segno in maniera positiva e vi favorisce sia in amore sia sul lavoro.

GEMELLI

Giornata favorevole in amore anche per i Gemelli: se una storia non funziona nelle prossime ore potresti decidere di dare un taglio. Sul lavoro non fare scelte azzardate. Non ora.

CANCRO

Qualche tensione in amore invece per i Cancro: cercate di stare attenti a quello che dite, evitate di discutere, meglio spiegare le cose con pacatezza. Per quanto riguarda il lavoro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, da domani valuta bene i cambiamenti che potrebbero esserci nelle prossime ore-giorni.

LEONE

Cari Lone, per voi si prospetta una giornata positiva in amore, si recupera un po’ di serenità. Cercate di non stancarvi troppo sul lavoro, avete bisogno di riposare un po’ di più.

VERGINE

Vergine, giornata importante per i sentimenti, cercate di approfittarne per definire alcune questioni. Bene anche sul lavoro. Le stelle sono dalla vostra parte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello della Vergine: buone notizie sul fronte dell’amore del lavoro. Bene anche il Toro.

