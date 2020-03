Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox denota qualche incertezza in amore, dovreste tornare con i piedi per terra anziché fluttuare nel cielo della fantasia. Valutate bene il rapporto di coppia, dovreste risolvere anche alcuni problemi nel campo professionale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di domani secondo il guru delle stelle vede arrivare una giornata positiva per i vostri sentimenti, occhio al transito di Mercurio che favorisce le nuove conoscenze.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo state vivendo qualche tensione nella vita di coppia, potrebbero nascere problemi legati anche all’aspetto legale e a quello economico, c’è qualcuno che ha le mani un po’ bucate in famiglia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore è in fase di recupero, la Luna sta per entrare nel vostro segno e vi aiuterà a prendere scelte importanti. Anche nel campo professionale avrete le risposte che stavate aspettando.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vi vede sotto pressione, ma ormai lo siete da tempo, a breve uscirete da questo loop fastidioso e arriveranno i risultati del duro lavoro.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vi vede nervosi e agitati, tutta colpa dell’amore e anche della famiglia che causa problemi e contrasti. Anche sul lavoro dovreste evitare le discussioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: l’amore recupera anche grazie alla Luna che entra nel vostro segno.

