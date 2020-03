Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 16 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di domani secondo il guru delle stelle vede arrivare una giornata positiva per voi, è arrivato il momento di dire la cosa giusta al momento giusto, è importante prendere una decisione importante in questa fase della vostra vita. Nel campo professionale la mattina sarà più proficua del pomeriggio, approfittate per compiere qualche passo importante.

TORO

Cari Toro, la giornata di domani sarà importante per voi perché avrete modo di mettere in chiaro alcune cose che vi premevano in amore, il vostro rapporto di coppia vive di alti e bassi e non ne potete più, avete bisogno di equilibrio e il primo passo verso la strada giusta è parlare di quello che non funziona più.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di domani vede colare a picco i sentimenti, la storia d’amore che state vivendo non funziona più come una volta, forse a causa di alcune piccolezze che avete trascurato. Tutte le coppie che anche in passato hanno attraversato una crisi dovranno trovare il coraggio di affrontare i demoni della propria relazione. Nel campo professionale pensate all’indispensabile.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di domani secondo il guru delle stelle vi suggerisce di chiarire il prima possibile una situazione ambigua, soprattutto in amore, mettete i puntini sulle “i” e non rimandate più. Questo vale anche nel campo professionale, dovete prendere una scelta importante.

LEONE

Cari Leone, nella giornata di domani potrete finalmente risolvere qualche problema d’amore, le stelle sono a vostro favore e vi spingono tra le braccia del partner, calando l’ascia di guerra. Per voi è importante avere il supporto delle persone che vi vogliono bene anche se non lo date a vedere. Nel campo professionale i problemi sono in fase di risoluzione.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di guardare bene dentro di voi prima di compiere un grande gesto d’amore, è importante valutare tutti i pro e i contro ma soprattutto conoscersi bene prima di agire.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dell’Ariete: giornata positiva per l’amore, chi vuole confessare i propri sentimenti dovrà aprire il proprio cuore alla persona giusta senza perdere tempo.

