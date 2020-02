Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 27 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 27 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata in cui dovete avere molta cautela per evitare inutili complicazioni. Lo stress e le tensioni infatti non mancano, per cui mantenete la calma e non agitatevi inutilmente. Altrimenti è facile passare dalla ragione al torto. Sul lavoro possono arrivare buone soddisfazioni, ma abbiate cautela. Attenzione inoltre ai soldi, non spendete inutilmente.

SCORPIONE

Scorpione, domani l’invito dell’oroscopo di Paolo Fox è ad andare avanti e non guardare troppo al passato. Ormai infatti quel che è successo è successo, per cui cercate di non pensarci più e provare a vivere nuove esperienze. Se una storia è finita dovete farvene una ragione. Sul lavoro dovete capire cosa volete davvero e guardare avanti, in modo da progettare al meglio il futuro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di domani sarà una giornata piuttosto positiva perché avete la Luna dalla vostra parte. Non siate però troppo critici e severi con voi stessi: qualche errore ci può sempre stare e dovete perdonarvelo. Sul lavoro avete bisogno di una pausa dopo un lungo tour de force. Ricaricando le pile, riuscirete a ripartire con più slancio.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani per voi Capricorno si prevede una giornata non facile dal punto di vista sentimentale. Riuscirete presto a recuperare, ma per il momento occorre cautela. Se dovete prendere decisioni importanti, inoltre, meglio aspettare la fine del prossimo mese. Sul lavoro possono esserci dei ritardi o possibili contrattempi da chiarire. Non prendete decisioni affrettate.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata molto intensa a livello di emozioni, per cui datevi da fare perché la Luna vi incoraggia a fare bene. Attenzione però a non essere troppo polemici: ci possono essere degli errori e delle sviste, sappiatele accettare. Giornata molto positiva anche sul lavoro, finalmente iniziate a raccogliere i frutti dei vostri sacrifici.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 27 febbraio 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 26 febbraio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 26 febbraio 2020

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox l’amore vive una fase di ampio recupero sotto molti punti di vista, l’importante è che non vi fissiate con il passato. Andate avanti per la vostra strada, perché potreste trovare qualcosa di positivo sul vostro cammino. Sul lavoro state finalmente recuperando dopo un periodo difficile. Ritrovate la serenità meritata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: la Luna è dalla vostra parte e vi incoraggia a fare bene. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE