Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 12 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, se siete single e avete voglia di tuffarvi in una nuova avventura, la giornata di domani sarà perfetta per voi: avrete sufficiente tempo per dedicarvi a voi stessi e agli amici di sempre. Divertitevi, cercate di non pensare alle responsabilità e al lavoro: tutte le vostre energie saranno convogliate alla ricerca dell’anima gemella. Con discreti risultati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovete concentrarvi maggiormente sul lavoro. Ultimamente, infatti, avete avuto la testa da tutt’altra parte con il risultato che qualche superiore si è accorto che non state dando il massimo. La ramanzina non è piacevole per nessuno, soprattutto per chi come voi è consapevole di aver dato sempre tutto, spesso senza ricevere nulla in cambio. Sono giorni di riflessione, ma ne uscirete a testa alta.

SAGITTARIO

Per voi del Sagittario la parola d’ordine di domani sarà autocontrollo. Sono giorni di grande nervosismo per voi, al punto che anche chi vi conosce da sempre stenta a credere che alcuni comportamenti siano stati messi in atto proprio da voi. Anche voi stessi fate fatica a riconoscervi: forse è il caso di farvi un esame di coscienza e invertire la rotta.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna non vi dà una grande mano con l’umore. Siete parecchio tristi, ma le stelle vi invitano a trovare il lato positivo anche nelle giornate difficili: dedicate il vostro tempo a un amico speciale che non vedete da tempo, oppure alla vostra famiglia. Alla fine di questo giovedì, sarete comunque soddisfatti e fieri di voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, quanta stanchezza in questi giorni. Il problema è che potrebbe risentirne anche il vostro rapporto di coppia: siete così impegnati con il lavoro e con la famiglia da non dedicare abbastanza energie all’amore. Ne siete anche perfettamente consapevoli, ma per ora va così. Prima lo accettate, prima riuscirete ad andare avanti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata da incorniciare per voi: in amore va tutto a gonfie vele, sul lavoro riuscirete finalmente a portare a termine un importante progetto a cui tenete moltissimo e in famiglia riceverete una bellissima notizia da un vostro caro. E’ tutto perfetto: ma adesso è il momento di pensare anche al domani. Dunque, non accomodatevi ma pretendete sempre di più da voi e dagli altri.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: vi sentite baciati dalla fortuna e volete il massimo per voi stessi e per gli altri. E’ il momento giusto per osare: fatelo senza esitazioni.

