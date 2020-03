Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 12 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 12 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, preparatevi a un giovedì parecchio impegnativo, soprattutto nella testa. Dovrete fronteggiare diversi contrattempi, soprattutto in amore, e il risultato sarà un malumore che vi accompagnerà per tutta la giornata. Le stelle vi invitano a sforzarvi di cercare il buono in ogni cosa, anche quando sembra che il tunnel sia senza via d’uscita. Arriveranno tempi migliori, dovete soltanto crederci un po’.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi dice che sarete molto stanchi. Sono giorni intensi, soprattutto perché c’è una certa preoccupazione nell’aria e voi non riuscite a trovare un modo per domarla. In più, non mancheranno discussioni con chi dovrebbe starvi accanto e invece non fa altro che andare contro di voi. La soluzione? Prendervi un po’ di tempo solo per voi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, è un periodo di grandi cambiamenti per voi. Sul lavoro, vi siete finalmente resi conto di non essere soltanto un numero e adesso volete puntare davvero in alto: state attenti alle nuove opportunità che vi si parano di fronte, perché non tutte sono davvero positive. Dovrete essere bravi a seguire la testa e non solo il cuore. Belle notizie in arrivo in famiglia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani state finalmente superando un momento di crisi di coppia che si protraeva ormai da troppo tempo. Dovrete fare gli ultimi sforzi per non vanificare tutto, ma sembra finalmente che tra voi e il partner sia tornata la passione. Sul lavoro, però, state attenti: alcuni colleghi non aspettano altro che potervi mettere i bastoni tra le ruote. Dovrete essere bravi a intercettare le loro intenzioni prima che sia troppo tardi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox ci sono alcuni di voi al settimo cielo per una storia appena iniziata. Tuttavia, è bene sapere che non è giusto cantare vittoria troppo presto: le nuove relazioni vanno testate da diversi punti di vista. Vivetela in modo spensierato, ma senza costruire castelli in aria prima del tempo. Sul lavoro, la noia regna sovrana. Ma al momento cambiare professione è l’ultimo dei vostri pensieri.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 12 marzo 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 11 marzo 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 11 marzo 2020

VERGINE

Cari Vergine, come ben sapete tutti i nodi vengono al pettine prima o poi e voi avete nascosto per troppo tempo qualcosa al partner. Forse è arrivato il momento di sputare il rospo: ci saranno grosse discussioni, ma forse dopo tornerete finalmente a sentirvi bene con voi stessi. Non vergognatevi dei vostri sentimenti. E soprattutto non vergognatevi se quei sentimenti stanno irrimediabilmente cambiando.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Cancro: molti di voi stanno finalmente superando un periodo di crisi con il partner e non vedono l’ora di potersi dedicare con rinnovato entusiasmo a una relazione a cui tengono moltissimo.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI