Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 29 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi vede in un periodo di forte difficoltà, rimandate il rimandabile, non è il caso di prendere decisioni. Avete tanti problemi al momento, date priorità a quello più grave.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vede Venere lasciare il vostro segno e procedere altrove, il vostro weekend sarà un po’ calante dal punto di vista sentimentale, ma ciò non significa che vivrete senza amore. Programmate già da adesso qualche attività interessante per non annoiarvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’incertezza vi affascina, soprattutto se colpisce la sfera sentimentale, il mistero potrebbe essere un fattore positivo per la vostra storia d’amore, vi piacciono le persone complicate, difficili da raggiungere, dunque questo potrebbe essere pane per i vostri denti. I sentimenti stanno vivendo una fase difficile, in balia degli eventi mai come in questo periodo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle nella giornata di domani vedrete che tutto andrà meglio, siete ancora un po’ tesi, per voi è difficile dimenticare i torti subiti, ma dovete andare avanti. Evitate le discussioni con la famiglia e chi vi sta vicino, non è il periodo giusto per alimentare la tensione.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà un po’ agitata dal punto di vista sentimentale, forse dovreste prendere una decisione anziché continuare a vagabondare nell’ignoto. Da aprile avrete le idee più chiare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle la giornata di domani non vi permetterà di essere molto lucidi, non avrete voglia di programmare interventi o attività di qualsiasi genere. State vivendo una fase difficile, avete problemi con qualcuno a voi caro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: l’amore è l’unico punto di forza di queste giornate.

