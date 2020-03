Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di domani vi vedrà molto pensierosi, state valutando le vostre mosse per il futuro, siete spaventati dagli eventi recenti, ma dovete pensare in positivo. Saturno è favorevole e vi aiuterà a trovare serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, avvertite una forte vena polemica in questi giorni, volete andare contro tutto e tutti, la vostra lingua è molto affilata, ma pensate bene contro chi rivolgerla perché potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Questo per voi è un periodo importante per l’amore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete la possibilità di prendere una scelta importante in amore, potrebbe essere persino drastica, ma questo dipende da voi. State attraversando un periodo difficile, vedete soltanto difficoltà davanti a voi, allora ragionate bene e capite cosa volete dalla vita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vi vede vivere alcune situazioni conflittuali, in amore avete dei dubbi, non è forse il caso di parlarne? Approfittate del weekend per mettervi alla prova. Riflettete, tanto.

ACQUARIO

Cari Acquario, evitate situazioni troppo stancanti, avete bisogno di rilassarvi di più, soprattutto in serata, guardate un bel film, staccate la testa dai problemi. Aprile porterà belle emozioni.

PESCI

Cari Pesci, ultimamente l’amore non sembra rispondere alle vostre esigenze, forse perché avete scelto la persona sbagliata, non sarà il caso di tornare a pescare? Il mare non è forse pieno di pesci? Venere inizia un transito polemico, occhio alle discussioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: state pensando molto al futuro in questo periodo, sarà il periodo difficile, Saturno è favorevole e vi aiuta a ritrovare la serenità.

