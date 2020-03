Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 15 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di domani sorriderà all’amore, potrete finalmente trarre beneficio dai vostri sentimenti, la vostra storia procede a gonfie vele, potrete affrontare tutto con coraggio e determinazione. Nel campo professionale avrete risposte ai vostri dubbi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di domani vede una giornata di recupero in arrivo per voi, negli ultimi tempi l’amore non è stato un vostro alleato ma potrete finalmente ritrovate la serenità di coppia, chiarite eventuali dubbi per andare avanti. Anche nel lavoro inizia una nuova fase, migliore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata positiva in arrivo per voi domani secondo Paolo Fox. Il transito positivo della Luna nel vostro segno vi regala serenità in amore, avrete finalmente forza e fortuna dalla vostra parte, occhio soltanto a chi ha avuto screzi di recente, perché qualcosa d’irrisolto potrebbe rispuntare fuori e creare danni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di domani secondo il guru delle stelle vede Venere dalla vostra parte che vi accompagnerà nel tragitto dell’amore, approfittatene per chiarire eventuali dubbi con il partner e ricordatevi che le storie finite hanno sempre una ragione dietro una decisione tanto sofferta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata decisiva per la vostra vita di coppia, meglio fare chiarezza prima che dopo, avete bisogno di una dimostrazione concreta d’affetto e la pretendete dal vostro partner. Nel campo professionale arrivano buone notizie.

PESCI

Cari Pesci, cautela in amore, domani dovreste evitare le discussioni accese con il partner, la Luna è contraria e crea qualche difficoltà. Sarete piuttosto nervosi durante la giornata, anche a causa della famiglia, evitate di perdere la pazienza e sbroccare con poco.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà a conquistare la persona amata.

