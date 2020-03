Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 15 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 14 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vede arrivare forti emozioni per il vostro segno, certo se state vivendo due storie contemporaneamente allora le stelle vi chiederanno di fare una scelta perché non potete continuare così. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe partire un nuovo progetto che vi entusiasmerà.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di domani vede Venere ancora favorevole al vostro segno e vi aiuterà in amore, avete bisogno di rilanciarvi, riscoprire il sentimento del cuore e allora perché non lanciarvi in questo periodo? Nel lavoro finalmente qualcosa si sta muovendo, potete raccogliere i primi frutti del duro operato, da domenica 22 però potreste incappare in qualche rallentamento, quindi approfittate del periodo positivo per darvi da fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrete bisogno di molta cautela in amore, procedete a piccoli passi e guardatevi bene le spalle dalla Luna opposta, moderate bene le parole e non ditene troppe al vostro partner che poco vi tollera in questo periodo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani del guru delle stelle le nuove storie saranno favorite dal bel transito di Mercurio. Evitate soltanto le discussioni, che potrebbero rendervi un po’ troppo nervosi. Arrivano anche sviluppi positivi per la vostra professione.

LEONE

Cari Leone, si respira un po’ di tensione in casa, siete un po’ troppo nervosi in questo periodo, forse perché avvertite il bisogno di riscatto. Secondo Paolo Fox, la giornata di domani nonostante i presupposti sarà comunque positiva, nel campo professionale vige più tranquillità almeno sul fronte economico.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox nota qualche rallentamento in amore, prestate attenzione ai passi falsi, organizzatevi al meglio, non fatevi cogliere impreparati dalle stelle funeste, evitate i conflitti e vedrete che il weekend terminerà bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dell’Ariete: le stelle sono dalla vostra parte, riscoprite il potere dell’amore, ma dovete prendere una decisione importante.

