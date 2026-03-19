Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in una fase di riequilibrio. State capendo meglio cosa volete davvero, soprattutto nei rapporti. Nel lavoro è il momento di dire la vostra senza paura di disturbare. In amore una conversazione sincera può cambiare l’andamento della giornata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 marzo 2026), siete più silenziosi ma molto osservatori. State raccogliendo informazioni e questo vi darà un vantaggio nei prossimi giorni. Nel lavoro non scoprite subito le carte. In amore c’è intensità, ma anche il bisogno di capire fino in fondo chi avete davanti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata movimentata. Anche se non lo cercate, qualcosa cambia nei vostri programmi. Nel lavoro dovrete adattarvi velocemente a una nuova situazione. In amore invece tutto diventa più leggero se smettete di voler controllare tutto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete focalizzati sugli obiettivi. Non vi fate distrarre facilmente e questo vi permette di ottenere risultati concreti. Nel lavoro c’è una piccola conferma. In amore però cercate di non trascurare chi vi sta accanto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 marzo 2026), avete un’intuizione importante. Può riguardare il lavoro o una situazione personale. Non ignoratela. Nel lavoro qualcuno potrebbe non capire subito le vostre idee, ma col tempo vi darà ragione. In amore serve più presenza.

PESCI

Cari Pesci, siete più concreti del solito. Non vi limitate a sognare, ma cercate di trasformare un’idea in qualcosa di reale. Nel lavoro è una giornata utile per iniziare qualcosa di nuovo. In amore le emozioni sono sincere, ma anche più equilibrate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: siete in una fase di riequilibrio. State capendo meglio cosa volete davvero, soprattutto nei rapporti.