Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete meno impulsivi del solito, ed è un bene. State osservando una situazione con più attenzione e questo vi permette di evitare errori. Nel lavoro potrebbe emergere un dettaglio che cambia il vostro approccio. In amore invece c’è bisogno di chiarezza: meglio dire una verità scomoda che lasciare dubbi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 marzo 2026), la giornata vi mette davanti a piccole scelte pratiche. Nulla di eclatante, ma sono proprio queste decisioni a costruire qualcosa di solido nel tempo. Nel lavoro state facendo passi lenti ma sicuri. In amore c’è voglia di stabilità, ma anche di sentirsi più compresi.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più riflessivi del solito. Non è da voi, ma ogni tanto serve rallentare. Una conversazione potrebbe farvi vedere una situazione sotto una luce diversa. Nel lavoro evitate di cambiare idea troppo velocemente. In amore c’è bisogno di maggiore coerenza.

CANCRO

Cari Cancro, la vostra attenzione si sposta sulle emozioni. Potreste sentire il bisogno di chiarire qualcosa con una persona importante. Nel lavoro invece è meglio non prendere tutto sul personale: alcune tensioni non vi riguardano direttamente. La serata porta più serenità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 marzo 2026), non avete bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Quando smettete di cercare conferme, diventate ancora più forti. Nel lavoro una situazione si sblocca proprio quando smettete di forzare. In amore torna una maggiore spontaneità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva. Avete la possibilità di chiudere una questione rimasta aperta. Nel lavoro riuscite a essere più veloci del solito senza perdere precisione. In amore cercate di non programmare tutto: lasciate spazio anche all’imprevisto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata concreta e produttiva. Avete la possibilità di chiudere una questione rimasta aperta.