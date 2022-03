Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo prevede una giornata molto positiva in amore, in particolare ci sarà una svolta nella vostra vita sentimentale da qui alla fine del mese. Sul lavoro avvertite una gran voglia di cambiamento. Dare una svolta alla carriera. Ma prima forse c’è qualcosa da rivedere, fatelo adesso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 marzo 2022), buona giornata in amore con Luna, Giove e Mercurio favorevoli. Approfittatene se c’è una persona che vi piace. Dichiaratevi senza timore. Possibili intoppi sul lavoro, ma tante situazioni si sbloccheranno entro la fine del mese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Luna favorevole in amore, tanti rapporti si sbloccheranno entro breve. Dovete fare il primo passo, parlarvi faccia a faccia e chiarire. Siete un po’ stanchi della solita routine, anche sul lavoro, e vorreste cambiamenti. Attenti ad un problema del passato che potrebbe tornare a galla.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata di conflitto in amore, così come il weekend. Cercate di mantenere la calma ed evitare inutili litigi con il partner. D’altronde non tutti la pensiamo alla stessa maniera. Sul lavoro rivedete questioni che non vi entusiasmano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 marzo 2022), giornate di recupero in amore dopo un periodo complesso. Questo in particolare per le relazioni che hanno già affrontato una crisi e per le quali ora torna il sereno. Sul lavoro arriveranno proposte speciali, valutate pro e contro prima di accettare.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto positiva in amore, le stelle saranno favorevoli nei prossimi giorni. Potete recuperare e ritrovare fiducia ed entusiasmo. Periodo complesso per le questioni economiche. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità. Cercate di risparmiare e mettere un freno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: presto ci sarà una svolta positiva in amore.