Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 marzo 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo prevede una giornata molto positiva in amore, avete voglia di dare una svolta alla vostra vita sentimentale ma non è così facile. Forse non riuscite a dichiararvi se c’è una persona che vi piace. Sul lavoro novità entro domenica.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 marzo 2022), Luna favorevole in amore, specie entro domenica ci saranno grosse novità. Se c’è qualcuno fatevi coraggio, non avete nulla da perdere! Chi ha chiuso una relazione da poco si ricrederà, e farà di tutto per riallacciare i rapporti. Sul lavoro buone proposte in arrivo, valutate pro e contro.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata nella quale sarebbe meglio tacere perché rischiate sempre di parlare a sproposito. Contate fino a dieci prima di aprir bocca e parlare solo se indispensabile. Anche sul lavoro evitate azzardi e polemiche con i colleghi, specie del segno del Capricorno.

CANCRO

Cari Cancro, giornata nella quale essere prudenti, perché la Luna è dissonante. Rischiate di offendere qualcuno o dire una parola di troppo. Nuovi incontri potranno rivelare qualcosa di positivo e trasformarsi in piacevoli sorprese. Sul lavoro attenti a qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 marzo 2022), in amore c’è forte tensione perché non tutto va come vorreste. Tenete alla larga preoccupazioni inutili, non è proprio il momento. Dal pomeriggio le cose migliorano. Sul lavoro ci sono forti cambiamenti in arrivo, tenete tutto sotto controllo.

VERGINE

Cari Vergine, in amore potete recuperare, soprattutto nel pomeriggio. Domenica le cose migliorano, anche se avvertite una forte voglia di dare una scossa alla vostra vita e cambiare parecchie cose, dal lavoro all’amore. Non siete molto soddisfatti, ma il consiglio è di agire con calma e prudenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: novità positive sia in amore che sul lavoro.