Oroscopo Paolo Fox della settimana 14-20 marzo 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 14 al 20 marzo 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 14 al 20 marzo 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, l’astrologo prevede una settimana da quattro stelle su cinque. Stanno per arrivare finalmente ottime novità in amore. Periodo ottimo soprattutto per chi ha avuto problemi, ora potete superarli con slancio ed entusiasmo. Venere e Marte d’altronde sono in aspetto positivo, non potreste chiedere di meglio. Sul lavoro arriveranno belle conferme.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Le storie nate in questo periodo possono rivelarsi molto positive e interessanti. D’altronde le stelle vi sorridono. In ogni caso siate prudenti, soprattutto se avete a che fare con persone già impegnate. Sul lavoro è il momento di fare chiarezza, giornate caotiche in vista. Forse il capo vi deve delle spiegazioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere vi permetterà di approcciarvi a nuove persone e conoscenze. Una nuova amicizia potrà rivelarsi qualcosa di speciale, e magari trasformarsi in un sentimento più intenso. Se una storia è ormai finita, non pensate più al passato. Sul lavoro non è una settimana straordinaria, ma potete fare progetti a lunga scadenza. Iniziate per esempio a programmare l’estate.

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle. L’amore va a gonfie vele. Se una storia ormai ha detto tutto, chiudetela senza pensarci due volte. Che avete da perdere? Le amicizie nate in questo periodo possono trasformarsi in qualcosa di bello. Attenti alle intromissioni da parte di qualcuno della famiglia. Sul lavoro ci sono grandi novità in arrivo, potete stipulare un accordo entro aprile o maggio. Gli sforzi prima o poi vengono sempre ripagati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (14-20 marzo 2022), quattro stelle. In amore venite da un periodo di crisi, ma presto tutto si aggiusterà. In amore avreste bisogno di maggiore serenità e stabilità. Mettete da parte la vostra diffidenza. Sul lavoro ci sono dei miglioramenti anche se per il momento i guadagni sono inferiori alle responsabilità e al carico di lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Mercurio in opposizione vi rende nervosi e stressati. In amore ci sono delle forti crisi che non vedete l’ora di superare, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere e fare un passo indietro. Dovete saper ammettere i vostri errori e limiti. Le avventure di una notte non vi piacciono, siete tipi da storie serie. Sul lavoro dovete prendere una decisione importante, per questo ora avete bisogno di relax.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. Marte e Venere sono positivi e vi aiuteranno a trovare finalmente il vero amore. Non temete. Siete troppo permalosi e puntigliosi, imparate a farvi scivolare le cose addosso. Occhio alle provocazioni, con i nati sotto il segno del Capricorno o Ariete. Sul lavoro ci sono stati problemi inaspettati, ma ora ne state uscendo fuori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore non isolatevi ma aprite le porte e lasciatevi andare, soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella. Sul lavoro meglio mettere da parte qualche soldo visto che ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità. Favoriti nuovi contatti, potete avanzare delle richieste specie tra mercoledì e giovedì.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore volete lasciarvi andare di più, soprattutto per quanto riguarda storie avventurose. Non avete infatti molta voglia di cercare qualcosa di serio. A volte sembrate freddi e insensibili, ma è solo una maschera, non siete così. Tensioni con un superiore sul lavoro. In fondo cercate solo un po’ di serenità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. I problemi sono molti e anche i pensieri che vi frullano per la testa. Non dimenticatevi dell’amore e andate dritti per la vostra strada. Le storie nate da poco promettono grandi cose e possono trasformarsi in qualcosa di davvero speciale. Sul lavoro impuntatevi se volete ottenere obiettivi importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Marte nel segno vi permette di sognare in grande. Se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a dichiararvi e dimostrare tutto il vostro sentimento. Evitate minestre riscaldate. Sul lavoro la settimana si apre sottotono ma poi il cielo promette grandi novità.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere con il suo ottimo transito promette scintille in amore. Anche un’amicizia di lungo corso può trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro state attraversando un periodo difficile. Giove nel segno farà in modo che presto riceverete una chiamata importante e che aspettate da tempo.

