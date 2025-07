Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, le tensioni dei giorni scorsi iniziano a sciogliersi. Un invito, una telefonata o una notizia possono riaccendere l’entusiasmo. È il momento di credere di nuovo in ciò che stavi mettendo in dubbio. Cuore in cerca di equilibrio: dialogo favorito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 luglio 2025), un’intuizione oggi può fare la differenza. Il cielo ti sostiene, soprattutto sul fronte professionale: fidati del tuo istinto. In amore, però, attenzione alle parole taglienti. Chi ti ama ha bisogno di sentirsi rassicurato, non messo alla prova.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata inquieta. Hai tanta voglia di cambiamento, ma ti mancano certezze concrete. Non temere di chiedere aiuto o confrontarti. In amore, qualche nostalgia potrebbe riaffiorare: non confondere il passato con un ritorno utile. Il futuro ha molto di meglio da offrire.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stabilità e tenacia oggi ti premiano. Se hai scadenze, affrontale con decisione: il tuo lavoro è sotto osservazione e potrebbe portarti gratificazioni. In amore, però, serve più leggerezza. Non tutto va pianificato: lascia spazio anche all’improvvisazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 luglio 2025), il cielo ti spinge a cambiare, ma oggi potresti sentirti un po’ fuori fase. Troppe idee e poca concentrazione. Rallenta, evita le polemiche, specie sul lavoro. In amore, un chiarimento è necessario. La verità, anche se scomoda, può unire.

PESCI

Cari Pesci, giornata ispirata. Hai l’occasione di fare pace con un lato di te che avevi trascurato. La creatività è alta, sfruttala per esprimere ciò che senti. In amore, piccoli gesti valgono più di mille parole. Nuove emozioni in arrivo per i single.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: hai l’occasione di fare pace con un lato di te che avevi trascurato.