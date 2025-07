Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 luglio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la voglia di affermazione è forte, ma la Luna ti invita alla pazienza. Oggi potresti sentirti un po’ sotto pressione sul fronte familiare o emotivo. Non tutto si può risolvere con l’azione immediata: prendi tempo per capire dove vuoi andare davvero. Serata più serena.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 luglio 2025), stai costruendo nuove basi, e anche se il percorso è lento, è solido. Giornata utile per chiarimenti, specialmente sul lavoro. Qualcuno si accorge finalmente del tuo valore. In amore, le sicurezze contano più delle emozioni momentanee. Sii concreto, ma non chiuderti.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata di riflessione. Ti senti come sospeso, in attesa di risposte che tardano ad arrivare. Non è il momento giusto per prendere decisioni drastiche. In amore, meglio non forzare nulla: lascia che gli eventi parlino per te. Da giovedì, nuovo slancio.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo ti è amico. La Luna e Giove collaborano per portarti intuizioni preziose e incontri positivi. Se hai un progetto da lanciare, osa. I sentimenti sono vivi, e chi ha un partner può contare su maggiore complicità. Single in ripresa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 luglio 2025), alcuni rallentamenti ti irritano, ma non tutto dipende da te. Concentrati su ciò che puoi davvero controllare, senza riversare frustrazione su chi ti è vicino. Il cuore ha bisogno di attenzioni: se qualcosa ti turba, parlane. Domani già migliori energie.

VERGINE

Cari Vergine, precisione e metodo non ti mancano, ma oggi il cielo ti chiede flessibilità. Evita di voler avere tutto sotto controllo. In amore, sii meno esigente e più ascoltatore: qualcuno ha bisogno di sentirsi capito. Giornata utile per piccoli passi strategici.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il cuore ha bisogno di attenzioni: se qualcosa ti turba, parlane. Domani già migliori energie.