Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 12 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, cielo particolarmente stressante per voi, siete stanchi e nervosi probabilmente a causa di turni di lavoro difficili o di risvegli complicati da gestire. L’amore durante queste ore di novembre ha bisogno di più “confidenza”, soprattutto se frequentate Ariete o Capricorno…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 12 novembre 2025), non perdete di vista le intuizioni che vi guidano verso un futuro positivo e, soprattutto, verso un 2026 molto promettente! Venere nel segno vi fa vincere in amore! Bene così.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore di metà novembre avete voglia di fare un bel viaggio o qualcosa di intrigante. Vi lascerete andare ad emozioni che nasceranno in maniera spontanea. Questo è un periodo vincente per gli incontri sia amorosi sia lavorativi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete ancora un po’ nervosi e vi sentite sotto pressione: non allarmatevi perché questo non è un periodo di sconfitte. Avrete bisogno di pazienza, astuzia e auto controllo! Calma e sangue freddo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 12 novembre 2025), l’amore non è al top in queste ore. Avreste bisogno di fatti, di confronti concreti, di sensazioni positive. Attenzione alle finanze, alcuni contratti dovranno essere rivisti il prima possibile.

PESCI

Cari Pesci, settimana di grande impeto, soprattutto tra domani e mercoledì: potete anche esprimere un bel desiderio ora e chissà che non si realizzerà prima di quanto crediate… Tenete sotto controllo le emozioni per godervi al meglio l’ottimo transito di Venere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: Venere nel segno vi fa vincere in amore!