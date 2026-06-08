Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 9 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 9 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il bisogno di equilibrio torna protagonista. Oggi potreste trovarvi a riflettere su una situazione che richiede una decisione più netta. Nel lavoro sarà importante non lasciare che siano sempre gli altri a scegliere per voi. In amore il cielo favorisce il dialogo e il recupero della fiducia. Una parola detta con sincerità può cambiare completamente il tono di una relazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 giugno 2026), la vostra capacità di osservazione oggi è impressionante. Riuscite a capire immediatamente ciò che funziona e ciò che invece non merita più attenzione. Nel lavoro questa lucidità vi aiuterà a fare scelte molto intelligenti. In amore siete meno disposti del solito ad accettare compromessi emotivi. Cercate autenticità e profondità, e fate bene.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la mente viaggia lontano. Potreste iniziare a immaginare nuovi progetti, nuove esperienze o semplicemente un modo diverso di organizzare il vostro futuro. Nel lavoro la creatività è favorita. In amore il cielo vi invita a essere più presenti. Chi vi vuole bene apprezza il vostro entusiasmo, ma ha bisogno anche di continuità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata vi offre una preziosa sensazione di stabilità. Nel lavoro riuscite a procedere con metodo e a vedere progressi concreti. Alcune conferme potrebbero rafforzare la fiducia nei vostri progetti. In amore, però, il cielo vi invita a lasciare spazio anche alla spontaneità. Non tutto deve essere pianificato nei dettagli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 giugno 2026), potreste avere un’intuizione particolarmente originale. Le stelle favoriscono la creatività e la capacità di trovare soluzioni fuori dagli schemi. Nel lavoro sarà utile fidarsi delle vostre idee. In amore sentite il bisogno di rapporti sinceri e stimolanti. Evitate però di prendere le distanze appena una situazione diventa più coinvolgente.

PESCI

Cari Pesci, la giornata è caratterizzata da una forte sensibilità emotiva, ma anche da una maggiore lucidità rispetto al solito. Riuscite a comprendere meglio ciò che desiderate davvero. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi preziosa. In amore è il momento ideale per dedicare tempo alle persone che contano. Le emozioni condivise oggi avranno un valore speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la giornata è caratterizzata da una forte sensibilità emotiva, ma anche da una maggiore lucidità rispetto al solito.